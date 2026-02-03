كشفت مصادر عالمية أن قماش التارتان أو ما يُعرف بالكاروهات الاسكتلندية يعيش أبرز لحظاته في عالم الأزياء هذا الموسم، إذ عاد بقوة إلى منصات العروض وأزياء الشارع بعد فترة من التراجع في الاهتمام التقليدي به. التارتان، الذي ارتبط تاريخياً بالهوية الاسكتلندية والزي التقليدي مثل الكيلت، تحول في السنوات الأخيرة إلى عنصر موضة عالمي يعتمد عليه المصممون لإعادة تفسير التراث بصياغات عصرية تدمج بين الكلاسيكية والجرأة.

في أروقة الموضة الأوروبية، خصوصاً بريطانيا، صارت تصاميم التارتان تظهر في مجموعات كبرى تحت مظلة «التراث المعاصر»، إذ يستوحي المصممون أساليبهم من الجذور التاريخية للنقشة ويعيدونها بصورة جديدة تناسب أذواق اليوم. بما في ذلك دمجها في المعاطف، الفساتين، البناطيل وحتى الإكسسوارات، مع الأخذ في الاعتبار ألوان وأنماط غير تقليدية تتماشى مع روح العصر

خبراء الموضة يرون أن عودة التارتان ليست مجرد استعادة لأسلوب من الماضي، بل تعكس رغبة في العودة إلى عناصر التصميم الذاتية والمتجذرة في التاريخ، وسط عالم يتسم بالتغير السريع في الاتجاهات. التارتان هنا يمثل جسراً بين الماضي والحاضر، إذ يحمل معاني التراث والهوية، وفي الوقت نفسه يُظهر روحاً معاصرة تناسب مجتمعات اليوم.