إكسسوارات شتوية بروح الستينات تعود بلمسة عصرية

اتجاه إكسسوارات الشتاء مستوحى بشكل كبير من الستينات، إذ برزت قطع كلاسيكية تعكس ذوق تلك الحقبة وتُعاد صياغتها بأسلوب عصري يتناسب مع الموضة الحالية.

القبعات صغيرة الحجم، وعلى رأسها قبعة البيلبوكس التي كانت رمز أناقة الستينات وتُعرف بشكلها القصير المسطح دون حافة واضحة، عادت بقوة في عروض الأزياء والأزياء اليومية، وتُرتّب غالباً مع معاطف أنيقة لإضفاء لمسة فخمة على الإطلالة.



كما ظهرت الأوشحة والعُقد الكبيرة وأسلوب القفازات الطويلة قطعاً تضيف دفئاً وأناقة معاً، وتمنح الزي طابعاً معاصراً مستوحى من الماضي.

هذه الإكسسوارات لا تُستخدم فقط عناصرَ وظيفية ضد البرد، بل أيضاً قطعاً تكميلية ترفع مستوى الإطلالة وتمنحها طابعاً شخصياً مميزاً، ما يعكس اهتمام المصممين بإعادة تقديم رمزيات الموضة الكلاسيكية بلمسات حديثة تواكب ذوق اليوم.

