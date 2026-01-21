الحقائب المزخرفة بالنقوش الشعبية اكتسبت شعبية كبيرة في إطلالات رمضان القادم، إذ تضيف لمسة تقليدية وعصرية. وتتنوع التصاميم بين الحقائب الصغيرة والكروس بودي إلى الحقائب الكبيرة المصممة لتكون عملية وجذابة في آن واحد.

وتعتمد هذه القطع على الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان مع التطريز اليدوي الذي يعكس الحرفية المحلية وتفاصيل الزخارف الهندسية والنقوش المستوحاة من التراث العربي.

تمنح الإطلالة روح رمضان وتعزز الطابع الاحتفالي للملابس.

كما يمكن تنسيقها مع الفساتين الطويلة والعبايات وحتى الإطلالات الكاجوال لتصبح القطعة المحورية التي تجذب الأنظار وتبرز الذوق الرفيع لمن ترتديها.

هذه الحقائب لا تقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل تجمع بين العملية والجمال في تصميمها لتكون مثالية للمناسبات اليومية والزيارات العائلية خلال الشهر الفضيل.