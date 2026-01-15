تشابه لافت بين إطلالتَي سيلينا غوميز ويسر الخالدي يثير الجدل

أثارت إطلالة سيلينا غوميز في حفل الغولدن غلوب 2026 موجة من المقارنات، بعد أن لاحظ المتابعون التشابه الكبير بينها وبين إطلالة الموثرة يسر الخالدي التي سبق أن ظهرت بها في مهرجان سينمائي سابق. وجاء التشابه واضحاً على مستوى التصميم العام للفستان وتسريحة الشعر، ما فتح باب النقاش حول حدود الاستلهام والتكرار في إطلالات السجادة الحمراء.

سيلينا غوميز اختارت فستاناً أسود اتسم بتفاصيل الريش الأبيض الناعم في الجزء العلوي، وقصة أنثوية هادئة. الإطلالة بدت بسيطة في ظاهرها لكنها دقيقة في تفاصيلها، مع اعتماد تسريحة شعر قصيرة ومموجة، بأسلوب ناعم ومشدود عزز من حضورها الأنيق.

في المقابل، كانت يسر الخالدي قد ظهرت سابقاً بفستان أسود جاء بتفاصيل قريبة من حيث الخامة والإحساس العام، مع تركيز على الريش الأبيض في منطقة الصدر، إضافة إلى تسريحة شعر مماثلة من حيث الطول والتموج والانقسام الجانبي، ما جعل الإطلالتين تبدوان متقاربتين بصرياً إلى حد لافت.