أطلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بإطلالة جذبت كل الأنظار خلال حفلة زفاف فاخرة، لتتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة اللبنانية اختارت فستانًا كب باللون البيج اللامع، بتصميم أنيق يبرز رشاقتها وقوامها المتناسق، مع خامة تضفي لمسة من الفخامة والرقي، لتتماشى مع أجواء الحفل الاحتفالية.

مريام فارس

تميز الفستان بالبساطة المدروسة التي سلطت الضوء على جمال التصميم دون مبالغة، وهو ما اعتبره الجمهور اختيارًا موفقًا لحفلات الزفاف الراقية. نسّقت ميريام الإطلالة مع تسريحة شعر ناعمة ومكياج متوازن بألوان دافئة، ما منحها مظهرًا متكاملًا وجذابًا أسر قلوب الحاضرين.

ولم تقتصر إثارتها للإعجاب على الإطلالة فقط، بل ألهبت أجواء الحفل بمجموعة من أشهر أغانيها الاستعراضية، تفاعل معها العروسان والحضور بحماس كبير. وعبر منصات التواصل، أشاد المتابعون بقدرة ميريام فارس على الحفاظ على لقب «ملكة المسرح»، بفضل حضورها القوي واختياراتها الجريئة والمدروسة في الموضة.