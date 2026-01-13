شهدت عروض Pitti Uomo الأخيرة تحوّلًا ملحوظًا في ملامح الأزياء الرجالية، حيث عادت القصّات المنحوتة لتفرض حضورها بقوة بعد سنوات من سيطرة الأسلوب الفضفاض والـ Oversized. اللافت هذا الموسم هو التركيز على الأكتاف العريضة والخصور المحددة، في محاولة لإعادة إبراز البنية الجسدية للرجل بأسلوب معاصر لا يخلو من الجرأة.

الأكتاف جاءت واضحة ومرفوعة أحيانًا، مستوحاة من أناقة الثمانينات، لكنها قُدّمت بخامات أخف وقصّات أكثر مرونة، ما يمنح الإطلالة قوة وهيبة بدون مبالغة أو ثقل بصري. في المقابل، تم تضييق منطقة الخصر بشكل مدروس، سواء في السترات أو المعاطف، لإضفاء توازن بصري يعكس أناقة كلاسيكية بروح حديثة.

هذا التوجه يعكس رغبة المصممين في إعادة تعريف الرجولة المعاصرة، بعيدًا عن الإهمال أو العشوائية، والعودة إلى التفصيل الدقيق والخياطة المتقنة. كما أنه يعبّر عن حنين واضح للأناقة الرسمية، لكن بأسلوب يناسب إيقاع الحياة الحالية ويمنح الرجل حضورًا قويًا في المناسبات اليومية والرسمية على حد سواء.