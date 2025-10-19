أناقة الحضور تخطف الأضواء في أسبوع الموضة بالرياض

شهدت إطلالات الحضور في أسبوع الموضة بالرياض تنوعاً لافتاً جمع بين الفخامة العصرية واللمسات الشرقية الراقية، حيث حرصت النجمات والمؤثرات السعوديات والعربيات على تقديم صورة تعكس ذوق المنطقة المتطور في عالم الأزياء.تميّزت معظم الإطلالات بالألوان الغنية مثل الأزرق الملكي والعنّابي والذهبي، مع استخدام الأقمشة الفاخرة كالمخمل والحرير المطرز والتفاصيل اللامعة التي أضفت طابعاً مسرحياً على المشهد العام.لفتت الأنظار إطلالة ندى باعشن بفستان أزرق انسيابي حمل توقيع علامة عربية، إلى جانب ظهور عدد من الحاضرات بفساتين محتشمة بتصاميم هندسية وأكمام منفوخة عكست مزيجاً بين الجرأة والوقار.كما برزت الإكسسوارات المعدنية والحقائب الصغيرة كعناصر مكملة أساسية، في حين تنوعت تسريحات الشعر والمكياج بين الإطلالات الطبيعية الهادئة والإطلالات الجريئة بالألوان الدخانية.عكست مشاهد الحضور صورة ناضجة للمرأة السعودية الجديدة التي تجمع بين الهوية المحلية وروح الموضة العالمية، لتصبح ساحات العرض وممرات الحضور لوحة متكاملة من الأناقة المتنوعة والذوق الرفيع.