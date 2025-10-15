طباعة الحمار الوحشي تعود وتتصدر صيحات الموضة

طباعة الحمار الوحشي تعد من أبرز الصيحات هذا الموسم، وتتميز بتنوع استخدامها على الملابس والإكسسوارات لتضفي لمسة جريئة وعصرية على الإطلالة.

وقد شهدت منافسة مباشرة لطباعة النمر التي كانت رائجة سابقًا، وتبرز هذه الطبعة على الفساتين والمعاطف والحقائب لتناسب مختلف المناسبات وتعكس حسًا قويًا بالأناقة والتميز.

كما تمزج دور الأزياء بين الأبيض والأسود أو إدخال لمسات ألوان جريئة لتجديد الطباعة وجعلها أكثر حداثة، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المدونات والمؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي مما يعكس انتشارها وتأثيرها في أسواق الموضة العالمية.