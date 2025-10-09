يشهد عالم الموضة هذا الموسم عودة قوية لتفاصيل الأنوثة الكلاسيكية بلمسات جريئة وحديثة، حيث برز الدانتيل الملون كأحد أبرز الاتجاهات في عروض خريف وشتاء 2025 ليحلّ محل الدانتيل التقليدي بألوانه المعتادة ويمنح الأزياء طابعًا أكثر عصرية وتفرّدًا.

اعتمدت دور الأزياء العالمية درجات متنوعة من الألوان كالزهري الفاتح والأخضر الزمردي والبنفسجي لتقديم رؤية جديدة للدانتيل تتناسب مع مختلف الأذواق والمناسبات.

كما استخدم المصممون هذا القماش في الفساتين والتنانير والبلوزات وحتى في تفاصيل دقيقة مثل الأكمام والياقات ما جعله عنصرًا أساسيًا يضيف لمسة فخمة على الإطلالة.

ويؤكد خبراء الموضة أن انتشار الدانتيل الملون يعكس توجه الصناعة نحو الابتكار والتجديد مع المحافظة على الطابع الأنثوي الراقي الذي يميز هذا النوع من الأقمشة.