ابنة إيلون ماسك تتألق على منصات نيويورك لـ«الفاشن»

ظهور ملفت

شخصية مستقلة

صناعة الموضة

خلال أسبوع الموضة في نيويورك، أثبتت فيفيان جينا ويلسون الابنة الكبرى لإيلون ماسك، أنها أكثر من مجرد وريثة شهيرة. فقد شاركت في أربعة عروض أزياء بارزة بعد ظهورها على غلاف مجلة نيويورك، مؤكدة دخولها عالم النخبة الفنية والموضة.تميزت فيفيان بشعرها الأحمر الفاتح حتى الخصر، وهو ما أكسبها حضوراً قوياً على منصات العرض، حيث وصفها النقاد بأنها رمز جديد للأناقة العصرية والجاذبية الفريدة، متجاوزة أي ربط مباشر بوالدها الشهير.على الرغم من الشهرة المرتبطة باسم والدها، اختارت فيفيان أن تبرز نفسها بمواهبها الخاصة في الموضة، مؤكدة أنها تسعى لتكوين هويتها المهنية والشخصية بعيدًا عن الظل العائلي، بما يعكس ثقة شبابية وحرية في اختيار مسارها.تعكس مشاركة فيفيان في العروض المتنوعة قدرة الشباب على فرض حضورهم في عالم الموضة العالمي، وتثير إعجاب النقاد والمتابعين على حد سواء، إذ يرى البعض أن هذه البداية قد تفتح لها أبواب تعاون مع علامات تجارية عالمية مستقبلاً.