في عام 2025 تشهد صناعة الموضة العربية نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الوعي بالاستدامة والموضة المحتشمة.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الموضة في الشرق الأوسط إلى 84.51 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب 8 %، وتصل قيمة سوق الموضة في السعودية إلى 32.536 مليار دولار، بينما يُتوقع أن يبلغ حجم سوق الموضة في الإمارات 14.451 مليار دولار، أما في مصر فيُتوقع أن يصل حجم السوق إلى 9.465 مليار دولار.

ويبرز في المنطقة اهتمام متزايد بالموضة المستدامة والملابس المحتشمة إلى جانب ازدياد الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية، مع توقع تجاوز عدد المتسوقين عبر الإنترنت في الشرق الأوسط 140 مليون شخص، كما يشهد قطاع الموضة الفاخرة في السعودية ارتفاعًا كبيرًا ويُتوقع أن يصل إلى 32.3 مليار دولار.