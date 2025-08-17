ترند الـ Ghost Lashes هو أسلوب جمالي يركز على إبراز الرموش الطبيعية بأقل قدر من المكياج أو بدون أي منتج نهائي تقريبًا. فكرته تعتمد على إظهار العين بشكل نظيف وبسيط من غير طبقات ماسكارا كثيفة أو رموش صناعية، مع الاكتفاء أحيانًا بلف الرموش أو وضع جل شفاف يمنحها ترتيب ولمعان طبيعي.

سبب انتشاره هو توجه الموضة مؤخرًا نحو مبدأ «الأقل هو الأكثر» والبحث عن الجمال النقي والطبيعي، إضافة لكونه مريح وعملـي خاصة في الأجواء الحارة أو المناسبات النهارية. مشاهير مثل هايلي بيبر وكايلي جينر ظهروا بهذا الستايل على السجادة الحمراء، ما عزز حضوره في السوشال ميديا.

يعطي هذا الترند مظهرًا عصريًا ومنعشًا، ويوفر وقت الاستعداد، ويحافظ على صحة الرموش لعدم تعرضها للمواد الثقيلة أو السحب المتكرر أثناء إزالة الماسكارا. ويتميز أيضًا بأنه يسلط الضوء على ملامح أخرى في الوجه مثل الحواجب والشفاه والبشرة النضرة.

لتطبيقه يمكن الاكتفاء بلف الرموش واستخدام سيروم أو جل شفاف، أو وضع طبقة ماسكارا بنية خفيفة مع التركيز على الأطراف فقط، وترك الجذور طبيعية لإحساس خفيف وغير متكلف. هذا الترند يناسب الإطلالات الصيفية، وأجواء البحر، وأيام الراحة، لكنه أيضًا خيار أنيق للستايل اليومي لمحبات البساطة.