البوتكس للقدمين أصبح من الحلول الطبية المبتكرة التي يلجأ إليها البعض للتخفيف من آلام ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة. تعتمد هذه التقنية على حقن مادة البوتوكس في مناطق محددة من باطن القدم لتقليل الضغط على الأعصاب والأنسجة، مما يمنح إحساسًا أكبر بالراحة أثناء المشي أو الوقوف. تعمل الحقن على إضعاف الإشارات العصبية التي تسبب الانقباض المفرط للعضلات أو التشنج، ما يخفف من الإحساس بالألم الناتج عن الأحذية المرتفعة.

يوصى بهذا الإجراء غالبًا للنساء اللاتي يرتدين الكعب العالي بشكل متكرر في المناسبات أو العمل، ويتميز بأن نتائجه مؤقتة وتستمر عادة من أربعة إلى ستة أشهر قبل الحاجة لإعادة الحقن. ورغم فعاليته، فإنه يتطلب تقييمًا طبيًا دقيقًا للتأكد من ملاءمته للحالة وتجنب أي مضاعفات محتملة.