أطلت عارضة الأزياء العالمية كانديس سوانبويل بفستان أبيض أنيق يبرز ملامح جسدها الممشوق في أحدث ظهور لها على «إنستغرام»، إذ أظهر التصميم الانسيابي توازناً مثالياً بين الأنوثة والقوة، مع لمسة راقية تكملها الإكسسوارات البسيطة وتسريحة شعر ناعمة، ما أكسب الإطلالة جاذبية ملفتة وجمالية استثنائية.
English
كانديس سوانبويل تتألق بفستان أبيض جذاب
16 نوفمبر 2025 - 16:04 | آخر تحديث 16 نوفمبر 2025 - 16:04
33
استمع إلى المقال
استمع
--:--
ذكرى السلمي (جدة) zekraalsolami@
The global model Candice Swanepoel made a stunning appearance in an elegant white dress that highlights her slender figure in her latest post on Instagram. The sleek design showcased a perfect balance between femininity and strength, complemented by simple accessories and soft hairstyle, which gave the look striking allure and exceptional beauty.