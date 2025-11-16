أطلت عارضة الأزياء العالمية كانديس سوانبويل بفستان أبيض أنيق يبرز ملامح جسدها الممشوق في أحدث ظهور لها على «إنستغرام»، إذ أظهر التصميم الانسيابي توازناً مثالياً بين الأنوثة والقوة، مع لمسة راقية تكملها الإكسسوارات البسيطة وتسريحة شعر ناعمة، ما أكسب الإطلالة جاذبية ملفتة وجمالية استثنائية.