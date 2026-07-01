جددت الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني عضوية المملكة في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2026 – 2028م، وذلك في إنجاز يعكس مكانة المملكة في قطاع الطيران المدني على المستويين العربي والدولي.

كما عقد المجلس التنفيذي الجديد بعد تشكيله أول اجتماعاته، وقرر من خلاله انتخاب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة بالإجماع للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت أعمال الجمعية العامة الـ29 للمنظمة إعادة تجديد المملكة بعضوية ست لجان فنية للفترة 2026 – 2028م، هي: لجنة النقل الجوي، ولجنة السلامة الجوية، ولجنة أمن الطيران، ولجنة الملاحة الجوية، ولجنة البيئة، ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسي؛ وسط إشادة عربية واسعة بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم قطاع الطيران المدني وتطويره على المستويين الإقليمي والدولي.

ورفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر بهذه المناسبة، الشكر للقيادة على الدعم غير المحدود لقطاع الطيران المدني ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن هذا التجديد يأتي تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويجسد المكانة الرفيعة والموثوقية العالية التي تحظى بها المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ويعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

من جانبه رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يحظى به قطاع الطيران في المملكة من دعم واهتمام كبيرين، مقدمًا شكره لأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني على ثقتهم بانتخابه رئيسًا للمجلس التنفيذي خلال الدورة القادمة.

وأشار إلى أن إعادة تجديد عضوية المملكة في المجلس التنفيذي تمثل امتدادًا لريادتها وإسهاماتها الفاعلة في تطوير صناعة النقل الجوي العربي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد -بمشيئة الله- مواصلة العمل الحثيث لتعزيز التكامل العربي وبلورة رؤى موحدة تواجه التحديات المستقبلية للقطاع.