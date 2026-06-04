تواصل «روكسا»، العلامة التجارية التابعة لشركة أصل التطور للتجارة، تعزيز مكانتها كإحدى العلامات السعودية الرائدة في مجال أجهزة الليزر المنزلي، من خلال تقديم حلول متطورة تعتمد على أحدث التقنيات وتواكب تطلعات المستهلكين الباحثين عن تجربة أكثر سهولة وراحة وفعالية في العناية الشخصية داخل المنزل.

وتركز روكسا على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الابتكار والجودة وفهم احتياجات العملاء، حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاتها وفق أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في توفير حلول منزلية عملية تتناسب مع أنماط الحياة الحديثة وتلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.

وتعتمد أجهزة روكسا على تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)، مع مزايا متقدمة صُممت لتوفير تجربة استخدام أكثر مرونة وسهولة، في ظل التوجه المتزايد نحو حلول العناية المنزلية الذكية التي تمنح المستخدمين خيارات أكثر راحة وخصوصية دون الحاجة إلى الالتزام بالحلول التقليدية.

ومن منطلق حرصها على تلبية احتياجات العملاء والإجابة على استفساراتهم بشكل مباشر، وفرت روكسا في فرعها ببارك أفنيو بمدينة الرياض غرفة مخصصة لتجربة الأجهزة والتعرف على التقنيات المستخدمة فيها عن قرب، في خطوة تعد من أوائل المبادرات التي تقدمها علامة تجارية متخصصة في العناية المنزلية وأجهزة الليزر المنزلي داخل المملكة.

وتعكس هذه المبادرة ثقة العلامة التجارية في جودة منتجاتها وكفاءتها، كما تمنح العملاء فرصة الاطلاع على الأجهزة وتجربتها على أرض الواقع، بما يساعد في الإجابة على التساؤلات الشائعة وتبديد المخاوف المرتبطة باستخدام أجهزة الليزر المنزلية، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج من خلال تجربة مباشرة وواقعية قبل اتخاذ قرار الشراء.

ولا يقتصر اهتمام روكسا على أجهزة الليزر المنزلية فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف مراحل رحلة العناية بالبشرة، حيث وفرت مجموعة من منتجات العناية والترطيب المصممة لدعم احتياجات البشرة قبل استخدام الليزر وبعده، بما يسهم في تعزيز راحة المستخدمين واستكمال روتين العناية بشكل متكامل.

ويعكس هذا التوجه رؤية العلامة التجارية في مرافقة العميل طوال رحلته، من الومضة الأولى إلى اللمسة الأخيرة، عبر توفير منظومة متكاملة من المنتجات التي تجمع بين أجهزة الليزر ومنتجات العناية المساندة، بما يضمن تجربة أكثر شمولية ويؤكد التزام روكسا بتقديم حلول ترتكز على فهم احتياجات العملاء وتقديم قيمة حقيقية لهم.

وأكدت روكسا أن تجربة العميل تمثل محوراً أساسياً في جميع خطواتها، بدءاً من تطوير المنتجات ووصولاً إلى خدمات ما بعد البيع، انطلاقاً من رؤيتها التي تضع احتياجات المستهلك في مقدمة أولوياتها وتسعى إلى تقديم قيمة حقيقية تتجاوز المنتج نفسه.

وتؤكد روكسا أن نجاحها يرتكز على فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول عملية تجمع بين التقنية والجودة وسهولة الاستخدام، مع مواصلة الاستثمار في تطوير تجربة العميل وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز العلامات السعودية المتخصصة في أجهزة الليزر المنزلي والعناية الشخصية المنزلية.