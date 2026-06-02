أعلن الكرملين رسمياً اختيار المملكة العربية السعودية «ضيف الشرف الرئيسي» في الدورة الـ29 لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) لعام 2026، الذي تنطلق أعماله هذا الأسبوع.

ويرأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وفداً سعودياً رفيع المستوى يضم كبرى المؤسسات والشركات الوطنية، وفي مقدمتها عملاق النفط العالمي «أرامكو السعودية»، للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الأبرز.

وجاء الإعلان الروسي بالتزامن مع جلسة المباحثات الرسمية التي عُقدت في موسكو بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأكد لافروف أن اختيار المملكة ضيفاً رئيسياً لهذا العام يحمل رمزية تاريخية كبرى، إذ يتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته المشاركة السعودية في دورة العام الماضي، التي شهدت مباحثات مثمرة بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وستحظى المملكة عبر جناحها الوطني الخاص في المنتدى بفرصة استثنائية لاستعراض قفزاتها التنموية وقدراتها الاستثمارية والتصديرية والسياحية في ظل رؤية السعودية 2030، إلى جانب عقد مفاوضات تجارية رفيعة وتنظيم برنامج ثقافي يعكس الهوية السعودية.

من جهته، أشار مستشار الرئيس الروسي أنتون كوبياكوف إلى أن المشاركة السعودية ستعطي زخماً جديداً لملفات التعاون المشترك بين موسكو والرياض في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والصناعة، النقل والتمويل، والتقنيات العالية.

وبهذه الخطوة الاستثنائية، تنضم المملكة إلى قائمة دول الجنوب العالمي والقوى الإقليمية التي نالت هذا الوضع الشرفي سابقاً مثل الإمارات، قطر، مصر، عُمان، والبحرين.

يُذكر أن منتدى سانت بطرسبرغ، الذي تأسس عام 1997، يُعد المنصة الاقتصادية السنوية الأبرز في روسيا، ويستقطب بانتظام قادة الدول، ووزراء المالية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية للتباحث في تحديات الأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي.

وشهدت الدورة الماضية مشاركة قياسية بلغت 24200 مشارك من 144 دولة، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة بقيمة تجاوزت 6.48 تريليون روبل، ما يعادل نحو 89 مليار دولار، في الحدث الذي يشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتظام وسط رعاية كبرى الشركات الروسية والعالمية مثل روساتوم، سبيربانك، وغازبروم.