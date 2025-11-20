أعلنت أرامكو السعودية عن 17 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي مع شركات كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مجموعة شركاتها التابعة لها ، بالتزامن مع أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 الذي يعقد حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتُعد هذه المذكرات والاتفاقيات امتدادا لما أُعلن عنه في مايو الماضي بشأن 34 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة إجمالية محتملة تقارب 90 مليار دولار أمريكي، تدعم جميعها فتح فرص تعاون محتملة مع شركات في أمريكا تقدر قيمتها بنحو 120 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تدعم مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أُعلن عنها أهداف النمو الإستراتيجية لأرامكو السعودية مع تعزيز القيمة للمساهمين، وتشمل تعاونا وشراكات في عدد من المجالات، من ضمنها أعمال الغاز الطبيعي المُسال، والخدمات المالية، وتصنيع المُركبات المتقدمة، وشراء المواد والخدمات.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أنه منذ البدايات في عام 1933، قامت الشركات الأمريكية بدور كبير في دعم نجاح أرامكو السعودية، وكانت تُمثل نموذجا ناجحا للتعاون التجاري والتقني السعودي - الأمريكي، بدءا من أول اكتشاف وإنتاج للنفط في المملكة العربية السعودية، مرورا بتنمية الأعمال في مجال الغاز، وتوسيع نطاق العمليات المتكاملة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والاستثمارات المعاصرة في التقنيات الرقمية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبحوث والتطوير، وصولا إلى تنمية رأس المال البشري من خلال تدريب وتطوير العديد من موظفي أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقع أن تُمثل الاتفاقيات التي أعلنت ، نقطة انطلاق جديدة نحو المستقبل، وتُعزز إرث أرامكو السعودية العريق من الاستثمارات والأعمال مع الشركات الأمريكية.

وقال: "مع هذه الفرص القيمة، نتطلع إلى حقبة مستقبلية متميزة من الابتكار والنمو والريادة".

وتشمل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الجديدة التي أعلنت عنها أرامكو السعودية ما يلي:

مذكرة تفاهم تتعلق باستثمار محتمل في مشروع ليك تشارلز للغاز الطبيعي المُسال مع شركة ميد أوشن إنيرجي.

مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع تسييل الغاز في لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية، واحتمال شراء أرامكو للتجارة للغاز الطبيعي المسال والغاز مع شركة كومنويلث للغاز الطبيعي المُسال.

توقيع عدة عقود واتفاقيات تعكس طبيعة العلاقات القائمة مع موردين إستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية مع كلٍ من (إس إل بي)، وبيكر هيوز، وماكديرموت، وهاليبرتون، ونسر، و(كي بي آر)، وفلوسيرف، و(إن أو في)، وورلي، وفلور، ويقدم هؤلاء الموردون مواد عالية الجودة وخدمات احترافية تساعد على دعم مشاريع وأعمال أرامكو السعودية.

تمديد مذكرة تفاهم لاستكشاف توطين تصنيع ألياف الكربون والمُركبات المتقدمة لاستخدامها في التطبيقات الصناعية مع شركة ساينسكو.

اتفاقية استثمار وإدارة أصول شركة وصاية مع لومس سيلز، وبلاك ستون، وشركة بي جي آي إم جي بي مورجان بشأن تعاون إستراتيجي لإدارة الحسابات النقدية.