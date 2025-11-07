أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن رحلة المستثمر الصناعي أصبحت اليوم واقعًا رقميًا متكاملًا بفضل تكامل منظومة العمل الحكومي وتوظيف الأدوات التقنية الحديثة، مبينًا أن منصة «صناعي» تمكّن المستثمر من إنجاز جميع إجراءاته إلكترونيًا عبر منصة موحدة، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه الرحلة بشكل مباشر لضمان سلاسة الإجراءات وتقديم تجربة استثمارية متكاملة تعكس نضج البيئة الصناعية في المملكة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «نحو الريادة العالمية.. الابتكار والذكاء الاصطناعي في الحكومة الرقمية»، ضمن أعمال ملتقى الحكومة الرقمية الرابع، الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية في الرياض، بحضور عدد من الوزراء وقادة القطاعين العام والخاص.

وأوضح «الخريف» خلال حديثه في الجلسة، أن الاستثمار في التقنيات الجديدة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي وتسريع نمو القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى أن تبنّي الحلول المبتكرة يمثل الطريق نحو تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وتحقيق المستهدفات الوطنية.

وبيّن أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على ترسيخ ثقافة صناعية قائمة على التقنية والابتكار، موضحًا أن برنامج «مصانع المستقبل» الذي يستهدف تحويل أربعة آلاف مصنع إلى مصانع مؤتمتة يجسّد هذا التوجه من خلال التعاون مع القطاع الخاص وعدد من الشركات العالمية.

وأضاف أن قطاع التعدين السعودي يشهد قفزة رقمية نوعية من خلال رقمنة البيانات الجيولوجية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع المعادن وتشغيل المناجم، لافتًا إلى أن منجم «منصورة ومسرة» يُعد أول منجم رقمي متكامل في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية إطلاق «منصة الخدمات الرقمية للمصدّرين» التابعة لهيئة تنمية الصادرات السعودية، التي تهدف إلى توحيد خدمات التصدير الحكومية تحت مظلة رقمية واحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتسهيل رحلة المصدّر، وتسريع نمو الصادرات الوطنية.

واختتم «الخريف» بالتأكيد أن التحول الرقمي في منظومة الصناعة والثروة المعدنية يُجسّد التزام الوزارة ببناء اقتصاد صناعي متنوع ومستدام، يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الصناعية المتكاملة.