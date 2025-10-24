المملكة تشارك في منتدى تبليسي لطريق الحرير المقام بجورجيا

شارك وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، وبمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ، في فعاليات «منتدى تبليسي لطريق الحرير» المقام في العاصمة الجورجية تبليسي في الفترة 22 - 23 أكتوبر 2025م، تحت عنوان «الاستثمار في التواصل–النمو في الاستقرار».

وافتتح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كويبراجيدزه الأربعاء الماضي، المنتدى بحضور رؤساء ووزراء أرمينيا وأذربيجان، الذي عُقد على مستوى عالمي بمشاركة نحو 2000 مندوب من نحو 70 دولة، من بينهم رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جورجيا، وممثلون عن المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية، وممثلون من شركات القطاع الخاص الأجنبي ورجال الأعمال والخبراء.

وتميّز «منتدى طريق الحرير» لهذا العام 2025م بمشاركة شبكة التمويل والتقنية العالمية (GFTN) المنظمة للمنتدى، بالشراكة مع البنك الوطني الجورجي ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.

وعلى هامش المنتدى، بحث معاليه مع الجانب الجورجي مشاريع البنية التحتية للمطارات وزيادة الرحلات المباشرة بين البلدين، إلى جانب التعاون في النقل البري واللوجستيات.

واختتم المنتدى بالتركيز على مواضيع إستراتيجية تتعلق بقطاع النقل واللوجستيات، وتطوير مشاريع البنية التحتية، والابتكار في التكنولوجيا المالية، والطاقة، والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في قطاع المواصلات، والدور الذي تؤديه الدول المشاركة في تعزيز النمو المستدام.