أعلنت شركة بيوميريو (bioMérieux)، الرائدة عالميًا في مجال التشخيص المخبري (In Vitro Diagnostics)، مشاركتها الإستراتيجية في المعرض العالمي للصحة 2025 الذي تستضيفه الرياض تحت شعار «الاستثمار في الصحة»، بمشاركة قادة وخبراء القطاع الصحي من مختلف أنحاء العالم.

التحول الرقمي

وتأتي هذه المشاركة لتعكس التزام الشركة بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز الوصول إلى الرعاية الطبية، والارتقاء بالطب الوقائي والتحول الرقمي.

وقال بهارجاب باروا، نائب رئيس منطقة METER بالشركة: «تركز بيوميريو (bioMérieux) على مهمتها الأساسية المتمثلة في مكافحة الأمراض المعدية وتمكين الكوادر الطبية من اتخاذ قرارات واثقة لتحسين نتائج المرضى وضمان سلامة المستهلكين. كما نمزج بين الابتكار العلمي والبحث التكنولوجي مع التزام فريقنا بدعم التحول الصحي في المملكة وصياغة مستقبل الرعاية الصحية اليوم».

وأكد فادي غنايم، المدير العام لشركة بيوميريو (bioMérieux) السعودية & CCAIM، أن المقر الإقليمي الجديد للشركة في الرياض سيكون بمثابة مركز إستراتيجي للابتكار وخدمة العملاء في المنطقة، مشددًا على أن قرب الشركة من شركائها المحليين يعزز استجابتها السريعة ويضاعف تأثيرها عالميًا.

حلول مبتكرة

وتضع بيوميريو (bioMérieux) على رأس أولوياتها تطوير حلول مبتكرة في مجالات علم المناعة، الأحياء الدقيقة، والبيولوجيا الجزيئية، بما يسهم في التصدي لمقاومة المضادات الحيوية وتحسين إدارة الحالات الصحية الحرجة والمرتبطة بالعدوى.

من جانبه، أوضح جان أيدوغان، مدير التسويق الإقليمي السريري في الشركة، أن حلول بيوميريو (bioMérieux) تقدم قيمة مضافة للأطباء في أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، من خلال اختبارات سريعة وموثوقة وسهلة الاستخدام تساهم في تحسين كفاءة سير العمل، وتقليل الفحوصات غير الضرورية، واتخاذ قرارات علاجية دقيقة.

وتعتمد إستراتيجية بيوميريو (bioMérieux) على الابتكار كركيزة أساسية، إذ تسعى الشركة لتكون شريكًا رئيسيًا للمملكة في مسيرتها نحو تطوير البنية التحتية الصحية وتبني الصحة الرقمية، بما يحقق نموًا مستدامًا ويواكب تطلعات رؤية 2030.

وتتواجد بيوميريو (bioMérieux) في 45 دولة وتخدم أكثر من 160 دولة حول العالم عبر شبكة توزيع واسعة. وقد بلغت إيراداتها في عام 2024 نحو 4 مليارات يورو، جاء أكثر من 93% منها من خارج فرنسا. وتغطي منتجات الشركة مجالات التشخيص الطبي للأمراض المعدية، إضافة إلى الكشف عن الميكروبات في الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية.

