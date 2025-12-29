في خطوة تبدو وكأنها خرجت من أفلام الخيال العلمي، أعلنت روسيا عن خطتها لبناء محطة طاقة نووية على سطح القمر خلال العقد القادم، لتوفير الطاقة لبرنامجها الفضائي القمري ودعم محطة أبحاث روسية صينية مشتركة، في سباق محتدم بين القوى الكبرى لاستكشاف الفضاء الخارجي.

عودة روسيا إلى سباق الفضاء

منذ أن أصبح رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين أول إنسان ينطلق إلى الفضاء عام 1961، اعتادت روسيا على الريادة في استكشاف الكون. لكن العقود الأخيرة شهدت تراجعاً أمام الولايات المتحدة والصين، خصوصاً بعد حادثة اصطدام مركبة الفضاء غير المأهولة «لونا 25» بسطح القمر عام 2023، في حين أحدثت شركات خاصة مثل «سبيس إكس» بقيادة إيلون ماسك ثورة في قطاع إطلاق المركبات الفضائية.

محطة قمرية للطاقة المستدامة

وقالت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إن المشروع يهدف إلى تزويد البرنامج القمري الروسي بالطاقة، بما يشمل المركبات الجوالة، والمراصد، والبنية التحتية لمحطة الأبحاث الروسية الصينية المشتركة على القمر.

وأشارت الوكالة إلى توقيع عقد مع شركة «لافوتشكين أسوسييشن» للقيام بتنفيذ المشروع بحلول 2036، في خطوة وصفوها بأنها نقلة نوعية من بعثات فردية قصيرة المدى إلى برنامج طويل الأمد لاستكشاف القمر.

الطاقة النووية وراء المستقبل القمري

ورغم أن «روسكوسموس» لم تصرح صراحة بأن المحطة ستكون نووية، فإن مشاركة شركة «روس آتوم» الحكومية والمعهد الروسي كورتشاتوف، أكبر مركز للأبحاث النووية في روسيا، تشير بقوة إلى أن الطاقة النووية ستكون المحرك الرئيس للمشروع.

يأتي هذا الإعلان في سياق تعزيز روسيا لمكانتها في الفضاء، وسط سباق عالمي تتنافس فيه القوى الكبرى على كل شبر من سطح القمر، وكأننا نشهد اليوم ولادة فصل جديد من عصر استكشاف الفضاء.