إطلاق الهاتف الذكي HONOR X9d 5G المقاوم للكسر والمزود بالذكاء الاصطناعي من HONOR

هاتف مصمم ليدوم أطول من مغامراتك، يجمع بين المتانة الفائقة، عمر البطارية الطويل، والذكاء المتقدم لحياة عصرية بلا حدود.

أعلنت شركة HONOR، الشركة العالمية الرائدة في منظومة الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إطلاق هاتفها الجديد HONOR X9d 5G، الهاتف الذي يعيد تعريف مفاهيم المتانة، التحمل، وتجربة المستخدم. صُمم الهاتف للمستكشفين، المحترفين، وكل من يعيش بشغف دون قيود، حيث يجمع بين القوة الميكانيكية الهائلة، البطارية الاستثنائية، والابتكار الذكي الذي يواكب كل رحلة.

السقوط الذي تحوّل إلى رقم قياسي

ليس من المعتاد أن يتحدى هاتف ذكي قوانين الجاذبية، لكن HONOR X9d فعلها بالفعل، محققا رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس لأعلى سقوط لهاتف ذكي، بعد أن نجا من سقوط حر من ارتفاع 6.133 أمتار دون أن يصاب بأي أضرار. لم يكن ذلك مجرد استعراض، بل كان رسالة واضحة للعالم: أن المتانة والتصميم يمكن أن يجتمعا في تناغم تام. لقد أثبتت HONOR أن الابتكار لا يقتصر على الأداء فحسب، بل يشمل الصمود أيضا.

قوة مصممة بعناية

HONOR X9d ليس مصفحا، بل مُهندس بدقة. بفضل هيكله المقاوم للصدمات المكوّن من 6 طبقات وتقنية

Ultra Bounce Anti-Drop 3.0، يوفر الهاتف حماية أقوى بنسبة 112% من الجيل السابق. يجتمع الغلاف الخلفي المقوّى مع الزجاج المقسى العميق لتشكيل منظومة حماية متكاملة تُوزع الصدمات بدل امتصاصها. تم اختباره على أكثر من 10 أنواع من الأسطح الصلبة، مثل الحصى والأسفلت والبلاط الحجري، كما حصل على شهادتي SGS للأداء المتميز والموثوقية الشاملة بخمس نجوم.

ومع مقاومة السقوط حتى 2.5 متر، ومقاومة الماء والغبار بمعيار IP69K، يمكن للهاتف الصمود أمام الظروف القاسية بكل ثقة. إنه تذكير أن التقدم الحقيقي لا يتعلق فقط بالسرعة أو القوة، بل بقدرة التكنولوجيا على البقاء مهما كانت الظروف.

شاشة قوية تدوم

يأتي HONOR X9d 5G بشاشة OLED مريحة للعين بقياس 6.79 إنش وبدقة 2640 × 1200، ومعدل تحديث 120 هرتز فائق السلاسة. بفضل سطوع HDR يصل إلى 6000 شمعة، تبقى الرؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، مما يجعله مثاليا للحياة في الهواء الطلق. كما تقلل تقنيات حماية العين والتعتيم الديناميكي من إجهاد العين أثناء المشاهدة الطويلة، سواء أثناء التمرير أو اللعب أو مشاهدة الفيديو.

بطارية تدوم لأيام

مزود ببطارية سيليكون-كربون بسعة 8300 ملّي أمبير، وهي الأكبر في فئتها، يمنح HONOR X9d 5G المستخدمين طاقة تكفي ليومين من الاستخدام المكثف. ويضمن خوارزم التحمل الذاتي المطوّر أداء مستقرا حتى بعد 6 سنوات من الاستخدام، بينما تتيح ميزة مراقبة الحرارة متعددة النقاط أداء ثابتا من°C 30 -إلى°C 55 وعند انخفاض الشحن، يوفر وضع التوفير الفائق للطاقة ما يصل إلى 60 دقيقة من المكالمات بنسبة بطارية 2% فقط، بينما يتيح شحن HONOR SuperCharge بقوة 66 واطا استعادة الطاقة بسرعة، في حين تسمح ميزة الشحن العكسي السلكي 7.5 واط بشحن الأجهزة الأخرى مثل السماعات أو الساعات الذكية.

التقط كل لحظة بوضوح

يعيد HONOR X9d 5G تعريف التصوير في فئة الهواتف المتوسطة بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر كبير 1/1.67 بوصة وتقنية تثبيت مزدوجة OIS + EIS لصور فائقة الوضوح وثابتة. من مناظر المدن الليلية إلى اللحظات العائلية، تلتقط الكاميرا كل تفصيل بوضوح مدهش. كما تضيف الكاميرا العميقة بدقة 2 ميجابكسل عمقا طبيعيا للصور، بينما تلتقط الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل صور سيلفي ومكالمات فيديو بجودة استثنائية.

وما بعد الكاميرا، يأتي دور الذكاء الاصطناعي. يوفر محرر الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي أدوات مثل AI Eraser وAI Cutout وAI Outpainting وAI Upscale وAI Remove Reflection لتجعل عملية التحرير أسهل وأكثر إبداعا. فالأمر لم يعد مجرد التقاط الصور، بل فن صياغتها كما تتخيلها تماما.

ذكاء يفهمك

يقدم HONOR X9d تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة تفهم احتياجاتك اليومية. ميزة AI Call Translation تكسر حواجز اللغة لحوارات أكثر سلاسة، بينما تقوم AI Summary بتلخيص الاجتماعات والملاحظات في لحظات. ومع AI Assistant وMagic Portal 2.0، يصبح التنقل بين التطبيقات والمهام أكثر سلاسة، في تجربة ذكية تجمع بين البساطة والذكاء.

اتصال ذكي ونظام متكامل

يدعم الهاتف تقنيات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2 وNFC، لسهولة المشاركة والدفع الذكي. كما يتكامل بسلاسة مع منظومة HONOR، بما في ذلك حواسيب MagicBook وسماعات Earbuds X6، عبر نظام MagicOS 9.0 الذي يربط الأجهزة الذكية لتجربة موحدة وسلسة.

التصميم والتوافر

يتوفر HONOR X9d 5G بأربعة ألوان مميزة: البني المحمر، الأخضر الغامق، الذهبي الفاتح، والأسود الليلي. تبدأ الطلبات المسبقة في المملكة العربية السعودية من 23 أكتوبر 2025 عبر https://www.honor.com/sa-en/phones/honor-x9d/buy/.

السعر الرسمي:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت 1399 ريالا سعوديا

احجز الآن عبر

https://www.honor.com/sa-en/phones/honor-x9d/buy/

واحصل على HONOR CHOICE Earbuds S7 مجانا (حتى نفاد الكمية). تابعوا الحديث عبر #HONORX9d.