أمازون توسّع نطاق خدماتها في السعودية بالشراكة مع أسواق العثيم

أعلنت كل من أمازون وأسواق العثيم اليوم عن تعاون جديد يتيح لعملاء Amazon.sa في المناطق المؤهلة إمكانية شراء آلاف المنتجات الغذائية ومنتجات الاستهلاك اليومي من أسواق العثيم، في خطوة تمثل توسعاً كبيراً في خدمات أمازون لتوصيل المواد الغذائية في المملكة. وتتوفر الخدمة في مرحلتها الأولى في مدينتي الرياض وجدة، حيث تتيح للعملاء آلاف المنتجات الجديدة من المواد الغذائية والسلع المنزلية الأساسية، بالإضافة إلى التشكيلة الواسعة المتوفرة مسبقاً عبر Amazon.sa.

ويجمع هذا الإطلاق بين شبكة أسواق العثيم الواسعة وأسعارها التنافسية وبين البنية التحتية المتقدمة للتوصيل لدى أمازون، مما يتيح توصيل الطلبات إلى منازل العملاء في نفس اليوم بما في ذلك المنتجات الطازجة مباشرة.

وقال عبدو شلالا، المدير العام لشركة أمازون السعودية: «يسعدنا التعاون مع أسواق العثيم، الشركة التي تشاركنا الالتزام بوضع العملاء في المقام الأول. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في جهودنا المستمرة لتعزيز تجربة التسوق الخاصة بالمواد الغذائية في أمازون السعودية. ونحن متحمسون لتقديم هذا العرض الجديد لعملائنا في المدن الرئيسة، لتوفير المزيد من الراحة والتنوع والقيمة أكثر من أي وقت مضى».

من جانبه، قال موفق مباره، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم: «يمثل تعاوننا مع أمازون خطوة محورية في تطوير قطاع تجارة المواد الغذائية في المملكة. ومن خلال دمج مجموعة أسواق العثيم الواسعة من المنتجات عالية الجودة مع البنية اللوجستية المتقدمة لأمازون، التي تتميز بالسرعة والكفاءة، فإننا نضع معياراً جديداً لخدمات توصيل المواد الغذائية. هذا التعاون لا يقتصر على توسيع نطاق وصولنا فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز تجربة التسوق للعملاء وضمان حصولهم على الأفضل من حيث جودة المنتجات وكفاءة التوصيل».

أبرز مزايا منتجات أسواق العثيم على Amazon.sa:

تشكيلة واسعة: أكثر من 10000 منتج جديد تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، والمواد الغذائية المعلبة، والسلع المنزلية الأساسية، وغيرها، بالإضافة إلى تشكيلة أمازون الواسعة الحالية.

أسعار تنافسية: خصومات فورية، عروض نصف شهرية، وكوبونات تسوق متعددة الاستخدام.

توصيل سريع: توصيل في نفس اليوم في الرياض وجدة. ويحصل أعضاء Prime على توصيل مجاني للطلبات التي تتجاوز قيمتها 75 ريالا سعوديا.

تجربة تسوق موثوقة: سياسات إرجاع واسترداد سهلة من أمازون، مع دعم عملاء متوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

البنية اللوجستية المتقدمة لأمازون في السعودية

تعتمد أمازون على مركبات مزودة بأنظمة تحكم في درجات الحرارة وإدارة ذكية للمخزون باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح توصيل المنتجات القابلة للتلف في نفس اليوم مع الحفاظ على سلسلة التبريد من المتجر حتى باب العميل.

ويؤكد إطلاق المنتجات الطازجة عبر Amazon.sa التزام أمازون بإعادة ابتكار تجربة التسوق الإلكتروني للمواد الغذائية، عبر توفير أعلى مستويات الراحة والجودة للعملاء.

التسوق من أسواق العثيم عبر أمازون

يمكن للعملاء في الرياض التسوق من أسواق العثيم مباشرة من خلال قسم «المواد الطازجة (Fresh)» في تطبيق أمازون، أو عبر الرابط «هنا».