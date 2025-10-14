«التجارة» تُشهِّر بعامل منشأة لبيعه منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة بعامل لدى منشأة تموينات إثر صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة 36 منتج عصائر منتهية الصلاحية معروضة للبيع لدى المنشأة الواقعة بمحافظة الطائف، وبناء عليه تمت مصادرتها وإتلافها واتخاذ الإجراءات النظامية وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

غرامة مالية وإغلاق المنشأة

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

وتؤكد «التجارة» التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.