2.63 مليار ريال صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم

الأسهم المتداولة

أعلنت «تداول» السعودية، أن صافي مبيعات المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب بالسوق الرئيسية – تاسي، خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر 2025 بلغ 2.63 مليار ريال. في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.14 مليار ريال. وبلغ صافي مشتريات الشركات السعودية نحو 2.4 مليار ريال.وأعلنت شركة أرامكو السعودية، إتمام استحواذها على حصة في أسهم شركة بترو رابغ بقيمة 2.63 مليار ريال من شركة سوميتومو كيميكال.وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 88.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 11494.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 211 شركة.وكانت أسهم شركات مهارة، وساسكو، والبحري، ومجموعة صافولا، والعمران، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نسيج، وجاز، ورعاية، وكيمانول، وتمكين، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و9.97%.