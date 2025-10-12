الأسهم تفقد 88 نقطة.. التداولات 4.6 مليار ريال

الأكثر نشاطاً

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 88.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 11494.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 211 شركة.وكانت أسهم شركات مهارة، وساسكو، والبحري، ومجموعة صافولا، والعمران، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات نسيج، وجاز، ورعاية، وكيمانول، وتمكين، الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و9.97%.كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وباتك، وشمس، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والدريس، وساسكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا بمقدار 57.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 25862.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.