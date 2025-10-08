القويز: السعودية تجاوزت مرحلة الاعتماد الأحادي على النفط

4 محاور

كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن السعودية تشهد اليوم تحولاً اقتصادياً كبيراً، يتجذر دعائم لمستقبل أكثر ازدهاراً، إذ تجاوزت السعودية مرحلة الاعتماد الأحادي على النفط، لتبدأ فصلاً جديداً من التنوع والاستدامة، فاليوم تتحدث الأرقام عن نفسها، إذ تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي 50% من الناتج المحلي، وهو ما يعكس مرونته وقدرته على النمو، وطموحاتنا لنمو هذا القطاع أكثر في المستقبل.وأضاف القويز، خلال فعاليات اليوم الأول لملتقى الأكاديمية المالية في الرياض أمس (الأربعاء)، أن هذا الزخم الاقتصادي الكبير والتوسع في مختلف القطاعات النوعية يحتّم علينا بناء وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، فالاعتماد لم يعد على الموارد الطبيعية فحسب، بل على رأس المال البشري المبدع والممكَّن.ونوّه القويز إلى أن الملتقى هذا العام يركّز على 4 محاور رئيسية تمثل صميم التحول المالي القادم، في تعزيز مرونة المنظمات من خلال جعل الابتكار أداة استراتيجية للاستجابة السريعة للمتغيرات وبناء ثقافة مؤسسية مرنة، وتطوير نماذج القيادة العليا القادرة على تحويل الرؤية إلى واقع، وصناعة القرار المتوازن بين الحكمة والسرعة، وبناء كفاءات وطنية قيادية على أسس تنموية مستدامة تجمع بين الممارسات العالمية والتكيّف المحلي المتوافق مع مستهدفاتنا الوطنية، ومواءمة رأس المال البشري مع عصر الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجيات استباقية وأدوات تحليل ذكية تؤهل كوادرنا للريادة في بيئة رقمية متكاملة.