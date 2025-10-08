ماكدونالدز السعودية تعزّز التزامها الوطني بإطلاق منصة «منكم وفيكم»

أكد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الرياض العالمية للأغذية (ماكدونالدز السعودية) سمو الأمير ماجد بن فهد بن فرحان آل سعود، أن إطلاق منصة «منكم وفيكم» يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام ماكدونالدز السعودية العميق تجاه الوطن والمجتمع، مشيراً إلى أنها تأتي امتدادًا لمسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في خدمة المجتمع السعودي. وأوضح سموه أن المنصة تُجسد هوية جديدة للمسؤولية المجتمعية تقوم على ثلاث ركائز مترابطة تمثل أولويات وطنية تشمل: أبناءنا، وأهلنا، وموردينا السعوديين، حيث لا يقتصر دور الشركة على التوظيف، بل يمتد إلى التأهيل والتمكين وإعداد القيادات الوطنية ودعم الموردين المحليين بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

التزام بخدمة المجتمع

وبين سموه أن ماكدونالدز السعودية تُدار وتُملك بالكامل من قبل شركتين وطنيتين هما شركة الرياض العالمية للأغذية برئاسة سمو الأمير مشعل بن خالد آل سعود، وشركة علي رضا للخدمات الغذائية المحدودة برئاسة المهندس عبدالرحمن علي رضا، مؤكداً أن هذا الانتماء الوطني جعل الشركة أقرب إلى المجتمع وأكثر التزاماً بخدمته، وهو أحد أهم أسباب نجاحها واستمراريتها.

وأضاف سموه أن الشركة تضم اليوم أكثر من 4,200 موظف سعودي من بينهم 600 مدير، وتسعى للوصول إلى 6,000 موظف و1,000 مدير سعودي بحلول عام 2030، وقد وفرت منذ تأسيسها نحو 30 ألف فرصة وظيفية وأكثر من 200 ألف فرصة تدريبية لأبناء الوطن، مع خطة مستقبلية لتوفير 20 ألف وظيفة جديدة و80 ألف فرصة تدريبية إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أشار إلى أن نسبة المنتجات الموردة محليًا بلغت نحو 55%، مع خطة للوصول إلى 100% في المرحلة المقبلة، إضافة إلى وجود ما يقارب 200 موظف من ذوي الهمم ومتلازمة داون ضمن عائلة ماكدونالدز السعودية، والتزام الشركة بتوفير 150 فرصة وظيفية جديدة لهذه الفئة مستقبلًا.

وأكد سموه أن القطاع الخاص في المملكة يحمل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمجتمع، وأن ماكدونالدز السعودية ترى أن دورها لا يقتصر على المنافسة في السوق وتقديم المنتجات، بل يمتد إلى تمكين أبناء وبنات الوطن ودعم المجتمعات المحلية، مشدداً على أن المسؤولية المجتمعية ليست خياراً، بل واجب وركيزة أساسية؛ لضمان نمو مستدام يتواكب مع تطور المملكة وتطلعاتها.

واختتم سموه حديثه بالتأكيد على التزام الشركة برؤية المملكة 2030، قائلاً إن المملكة تشهد مرحلة غير مسبوقة من النمو والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، وإن ماكدونالدز السعودية تعتبر نفسها جزءاً من هذا المسار وشريكاً فاعلاً في تحقيق تطلعاته؛ لأن عزّها بطبعها، وهذا الطبع الأصيل هو ما يدفعها لرد الجميل للوطن والمضي قدماً في خدمته حتى عام 2030 وما بعدها.

جاء ذلك ضمن حوار خاص أجرته قناة MBC مع سمو الأمير ماجد بن فهد بن فرحان آل سعود، تناول فيه قصة نجاح ماكدونالدز السعودية ومسيرتها في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي وإطلاق منصة «منكم وفيكم» كهوية جديدة للمسؤولية المجتمعية.

رابط المقابلة كاملة:

https://youtu.be/ZWaZ7jeSKAA?si=Wak1uXJuIxyx2XV2