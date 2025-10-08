أعلنت شركة «دار وإعمار» للاستثمار والتطوير العقاري إطلاق مشروعها السكني الجديد «سرايا الربى» في وجهة الربى بشرق الرياض بالشراكة مع NHC، حيث يمتد المشروع على مساحة تقارب مليون متر مربع ويضم 1,155 وحدة سكنية بتصاميم عصرية ونماذج متنوعة، وبقيمة إجمالية تفوق 1.7 مليار ريال. ومنذ الإطلاق، حقق المشروع إقبالاً لافتًا مع تسجيل مبيعات وحجوزات بنسبة 25% من وحداته السكنية خلال 48 ساعة من الإطلاق، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اسم «دار وإعمار» في السوق العقاري.

تتنوع وحدات المشروع لتشمل ثمانية نماذج سكنية توفر خيارات متعددة تناسب احتياجات الملاك والعائلات السعودية. وتوازن الوحدات بين الكفاءة في التكلفة وجودة المعيشة، إضافة إلى تضمين المشروع بحدائق خاصة ومواقف سيارات مستقلة لكل وحدة، إلى جانب مساحات خضراء واسعة، مراكز تجارية، مستشفيات، ومساجد، بالإضافة إلى شبكة طرق وممرات مشاة مصممة بعناية لضمان الراحة والأمان لجميع السكان.

ويأتي المشروع مدعومًا بخيارات تمويل مرنة تشمل برنامج القسط المخفّض مما يعزز من سهولة التملك ويجعل المشروع إضافة نوعية إلى سلسلة مشاريع «سرايا» التي تقدم مجتمعات متكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، أكد السيد منصور الجفيلي، مدير مبيعات المملكة في شركة دار وإعمار، قائلاً:

«تضع دار وإعمار تيسير التملك السكني في مقدمة أولوياتها، ولهذا قدمنا حلولا مرنة بالتعاون مع الجهات التمويلية، لتسهيل امتلاك عملائنا لوحداتهم السكنية. ومن أبرز هذه الحلول خيار القسط المخفض الذي يبدأ من 400 ريال شهريًا ولمدة تصل إلى 36 شهرًا». ويمتد هذا العرض ليشمل كافة مشاريع دار وإعمار المعتمدة من NHC لمنتج البيع على الخارطة، كما أنه متاح لكل من المستفيدين وغير المستفيدين، شرط الحصول على التمويل البنكي. وبهذه المبادرة، نسعى إلى إزالة العوائق المالية أمام عملائنا الكرام، وجعل رحلة امتلاك المسكن أكثر سهولة ومرونة، بما يعزز استقرارهم ويحقق تطلعاتهم المستقبلية.

وفي تعليقه على إطلاق المشروع، قال السيد عمرو الفقي، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في شركة دار وإعمار:

«يمثل مشروع (سرايا الربى) رؤية دار وإعمار في تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين الجودة والابتكار، مع مراعاة احتياجات العائلات وتطلعاتها. لقد حرصنا على أن يكون المشروع مثالاً على التخطيط المتقن الذي يحقق التوازن بين جودة الحياة والقيمة الاستثمارية، مع المساهمة في تحقيق أهداف الإسكان الوطنية لرؤية 2030».

وبإطلاق مشروع «سرايا الربى»، تواصل شركة دار وإعمار ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مطوري المجتمعات السكنية في المملكة، عبر تقديم حلول عصرية ومستدامة تلبي تطلعات الأسر السعودية وتعزز جودة الحياة. ومنذ تأسيسها عام 2007، نجحت الشركة في تسليم آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، والمساهمة في توسيع خيارات التملك السكني عبر مشاريع نوعية تضمن القيمة طويلة الأمد وتواكب تطلعات المستقبل.

لمحة حول دار وإعمار

تأسست دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري عام 2007، وهي علامة موثوقة في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، إذ تلتزم بتطوير مجتمعات مستدامة وعالية الجودة للارتقاء بمفهوم المعيشة العصرية. وتحظى الشركة بحضور مميز في المنطقة الوسطى والشرقية والغربية في المملكة، حيث نجحت بتسليم أكثر من 40 مشروعاً سكنياً وفرت منازل مصممة بعناية في مواقع مميزة لآلاف العائلات.

وتساهم الشركة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال التزامها بردم الفجوة في سوق المنازل عبر توفير حلول سكنية ذكية ومناسبة تواكب تطلعات المستقبل. وتتميز المشاريع الرائدة للشركة، سرايا وتالا، بتصميمها العملي والتزامها بأرقى معايير الابتكار والعافية، لضمان المحافظة على القيمة طويلة الأمد لمالكي المنازل.

وتواصل الشركة إرساء معايير جديدة في المشهد العقاري سريع النمو في المملكة، من خلال دمج عناصر التصميم العصرية مع معايير الاستدامة وحلول التمويل المرنة.