زيارات تفتيشية لـ«التستر التجاري» للتحقق من امتثال مكاتب الهندسة





مؤشرات الاشتباه

10 معايير

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري زيارات تفتيشية في مختلف المناطق؛ للوقوف على امتثال المكاتب الهندسية، والتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر بالشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين.وشملت زيارات الفرق الرقابية مدن ومحافظات الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، وجيزان، والخرج، صبيا، وخميس مشيط، والطائف؛ بهدف الكشف عن حالات التستر في القطاع الهندسي، وإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين.ويواصل البرنامج تنفيذ جولاته التفتيشية بمختلف المناطق، استناداً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر للتحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكد في وقت سابق، على ضرورة التزام كافة المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية.وأعلن البرنامج أهم 10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام، وتتمثل في؛ وجود سجل تجاري سارٍ للمنشأة ومُحدث بالبيانات والتراخيص اللازمة كافة لمزاولة النشاط، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.وشدد البرنامج على أهمية توثيق التعاملات المالية كافة للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، والتأكيد على الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.