«شاورمر» شريك رئيسي رسمي لموسم الرياض 2025 بالتزامن مع احتفالها بمرور 25 عاماً على تأسيسها

أعلنت شركة شاورمر عن توقيع اتفاقية شراكة لتكون الشريك الرئيسي الرسمي لموسم الرياض 2025، ضمن تعاون يهدف إلى إثراء تجربة الزوار بخيارات من الشاورما المميزة وتقديم منتج حصري للموسم. وتأتي هذه الرعاية متزامنةً مع احتفال شاورمر بمرور 25 عاماً على انطلاقتها، في محطة تؤكد استمرارها في الابتكار والتجديد.

وقال المتحدث الرسمي باسم شاورمر: «نفخر بهذه الشراكة التي تضع تجربة الزائر في صدارة أولوياتنا. وخلال الموسم سنطلق وجبة خاصة بهذه الشراكة تحمل اسم (وجبة موسم الرياض)، ونفعّل منظومة تشغيل متكاملة عبر فروعنا داخل مناطق الفعاليات ونقاط بيع متنقلة، إضافةً إلى خيارات الطلب عبر التطبيق والتوصيل إلى مواقع محددة. ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالنا بربع قرن من قصص الشاورما المميزة مع جمهورنا».

ومن جانب منظمي موسم الرياض، أُشير إلى أن اختيار شاورمر شريكاً رئيسياً يأتي دعماً لتجربة الضيافة داخل مناطق الفعاليات، وتعزيزاً لتنوّع الخيارات أمام الزوار والعائلات عبر حضورٍ تشغيلي مرن يواكب كثافة الإقبال على مناطق الموسم.

وخلال فعاليات الموسم، تعتزم شاورمر تقديم باقة تشغيلية متكاملة تتضمّن تشغيل ستة فروع ثابتة داخل مناطق موسم الرياض موزّعة على مواقع رئيسية لتسهيل الوصول وتقليل زمن الانتظار، إلى جانب نقاط بيع متنقلة تدعم أوقات الذروة وتغطّي الحركة بين المناطق. وتتواكب هذه المنظومة مع طرح «وجبة موسم الرياض» حصرياً طوال فترة الفعاليات، مع إتاحة الطلب عبر التطبيق بخيارات استلام مرنة وتفعيل ساعات عمل ممتدة في أيام الذروة بما يتوافق مع تعليمات الجهات المنظمة، بما يضمن تجربة سلسة وموثوقة للزوار.

وسيُعلَن عن تفاصيل «وجبة موسم الرياض» (موعد الإتاحة، التشكيلة، وآلية الشراء) إلى جانب مواقع الفروع الستة وجداول التغطية التشغيلية قبيل انطلاق الفعاليات، وذلك عبر قنوات شاورمر وموسم الرياض الرسمية.