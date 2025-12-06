عرض مركز ابتكار الروبوتات البشرية في منطقة «تطوير التكنولوجيا الفائقة» في الصين العديد من الروبوتات المتطورة، التي تم تصنيعها بشكل مقارب لحجم الإنسان، وتؤدي العديد من المهمات المتطورة. وتظهر الصورة مجموعة من الروبوتات المعروضة المهيأة للبيع للشركات المتخصصة. (إيكونومي دايلي الصينية)