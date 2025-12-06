عرض مركز ابتكار الروبوتات البشرية في منطقة «تطوير التكنولوجيا الفائقة» في الصين العديد من الروبوتات المتطورة، التي تم تصنيعها بشكل مقارب لحجم الإنسان، وتؤدي العديد من المهمات المتطورة. وتظهر الصورة مجموعة من الروبوتات المعروضة المهيأة للبيع للشركات المتخصصة. (إيكونومي دايلي الصينية)
The Human Robotics Innovation Center in the "High-Tech Development" area of China showcased many advanced robots that are manufactured to be close to human size and perform various sophisticated tasks. The image shows a collection of robots on display, ready for sale to specialized companies. (Chinese Economy Daily)