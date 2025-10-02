استكمال خريطة «العمارة السعودية» في 7 مدن

انطلقت اليوم أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، لتشمل المشاريع الحكومية الكبرى والمباني التجارية في 7 مدن هي: الدمام، الخبر، القطيف، حائل، الباحة، المدينة المنورة، ونجران، وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى التي شملت أبها والطائف والأحساء، في إطار مشروع وطني شامل يهدف إلى تعزيز الهوية المعمارية السعودية وتطوير المشهد الحضري في مدن المملكة.

ويأتي هذا التطور امتدادًا لإطلاق خريطة العمارة السعودية في شهر مارس الماضي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للموجهات التصميمية - حفظه الله -، والتي أرست أسسًا جديدة للعمارة الوطنية عبر تحديد 19 طرازًا معماريًا مستلهمًا من الخصائص الجغرافية والثقافية المتنوعة للمملكة، في خطوة تعزز الإرث العمراني وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما رافق هذه الجهود تأسيس استديوهات تصميمية متخصصة تابعة لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية وأمانات المناطق، لتكون مراكز فنية تدعم العملية التصميمية وتضمن تطبيق الموجهات وفق الهوية السعودية الأصيلة.

وتشمل الطرازات المعمارية التي أرستها الخريطة: العمارة النجدية، النجدية الشمالية، ساحل تبوك، المدينة المنورة، ريف المدينة، الحجازية الساحلية، الطائف، جبال السروات، أصدار عسير، سفوح تهامة، ساحل تهامة، مرتفعات أبها، جزر فرسان، بيشة الصحراوية، نجران، واحات الأحساء، القطيف، الساحل الشرقي، والنجدية الشرقية.

وتمثل هذه المرحلة خطوة جديدة نحو ترسيخ الهوية المعمارية السعودية، في الفضاء الحضري وتحويل مدن المملكة إلى بيئات عمرانية، تعبّر عن تاريخها وتواكب في الوقت ذاته معايير التطوير الحديثة.