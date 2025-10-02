تغريم 24 منشأة بأكثر من 17 مليون ريال لثبوت التواطؤ في العطاءات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة توقيع عقوبات مشددة ضد عدد من المنشآت الاقتصادية، وذلك بعد ثبوت مخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت انتهاك المنشآت للفقرة الـ8 من المادة الـ5 من نظام المنافسة، والتي تحظر أي ممارسات أو اتفاقيات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، يكون الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، خصوصا التواطؤ في المزايدات والمنافسات الحكومية.

وأكدت الهيئة أنه بعد إجراء التحقيقات والاستقصاءات اللازمة، أصدر مجلس إدارتها قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت المخالفة، وأحيلت القضايا إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة التي أصدرت 15 قرارا بمعاقبة تلك المنشآت.

وتضمنت القرارات إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها 17,291,831 ريالًا ضد 24 منشأة، وقد اكتسبت جميع القرارات الصفة النهائية.