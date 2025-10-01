وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى فيتنام الاشتراكية

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف زيارة رسمية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، ترأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة في عددٍ من القطاعات الإستراتيجية.

والتقى الخريّف خلال الزيارة مسؤولين في الحكومة الفيتنامية، منهم نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، وبحث معهم سبل تعميق العلاقات بين البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار وتقنيات التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي.

كما عقد الوزير اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى الشركات والمؤسسات الفيتنامية.

وشارك الخريّف خلال الزيارة في ملتقى الأعمال السعودي-الفيتنامي، وشهد توقيع 5 اتفاقيات استثمارية على هامش الملتقى بين شركات سعودية وفيتنامية، في عدد من المجالات تشمل البناء والتشييد، وتطوير البنى التحتية، وصناعة الأثاث، وتأهيل الموارد البشرية.

وتتسق الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية مع مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن، وذلك من خلال بناء الشراكات الدولية، ونقل التقنيات المتقدمة، وجذب الاستثمارات النوعية الأجنبية.