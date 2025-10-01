«لولو» تفتتح أول فروعها في الطائف لتوسّع حضورها في المملكة

واصلت مجموعة لولو تعزيز حضورها في السوق السعودي بافتتاح فرعها السبعين في المملكة، والذي يقع في مدينة الطائف. ويُعد هذا الافتتاح محطة مهمة في إستراتيجية التوسع الخاصة بالمجموعة، وتجسيدًا لالتزامها المستمر بدعم قطاع التجزئة في السعودية.

جرى افتتاح فرع لولو هايبرماركت الجديد على يد سعادة المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أمين الطائف، بحضور سعادة ناصر هويدن ذيبان علي الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، وسعادة فهد أحمد خان سوري، القنصل العام للهند في جدة، إلى جانب السيد/ يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو.

وأكد السيد/ يوسف علي بهذه المناسبة قائلاً: «نحن فخورون بدعم رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع شبكة متاجرنا في مختلف مناطق المملكة. هذا الهايبرماركت الجديد صُمّم لتقديم تجربة تسوّق مميزة لأهالي الطائف، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي».

ويمتد المتجر الجديد على مساحة تُقدّر بـ 195,770 قدمًا مربعًا، ويضم تحت سقفه أقسامًا متنوعة تشمل: الأغذية الطازجة، الإلكترونيات «لولو كونكت»، الأزياء، المتجر المتعدد الأقسام، منتجات التجميل «بلش»، بالإضافة إلى خدمات البصريات «اي إكسبرس». كما يضم المتجر ردهة مطاعم حديثة تلبي احتياجات المتسوقين، إلى جانب ستة صناديق دفع ذاتي وحوالى 500 موقف للسيارات.

وجرى الافتتاح وسط عروض ترويجية خاصة على مختلف الفئات، بما يعكس التزام لولو بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، ومواكبة أهداف المملكة الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الحفل، كرّم السيد/ يوسف علي موظفي لولو في السعودية المشاركين في إنجاز العمل الفني الزجاجي الخاص باليوم الوطني 95، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر عمل من نوعه، وقدّم لهم دروعًا تذكارية تقديرًا لجهودهم. هذا العمل الفني صُمّم ليكون الشعار الرسمي لاحتفالات اليوم الوطني السعودي، وجاء تنفيذه بمبادرة من لولو تعبيرًا عن اعتزازها بالمملكة.

كما حضر حفل الافتتاح أيضًا عدد من كبار مسؤولي المجموعة، منهم أشرف علي، المدير التنفيذي للمجموعة، ومحمد حارث، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى، ونوشاد م.أ، المدير الإقليمي للمنطقة الغربية، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين.