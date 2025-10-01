الغامدي رئيساً تنفيذيّاً لـ «الشركة السعودية للكهرباء»

أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعيين المهندس خالد بن سالم الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2025 في خطوة تجسّد الثقة بالخبرات الوطنية ودورها المحوري في تطوير صناعة الكهرباء، باعتبارها أحد الممكّنات الرئيسة للحراك التنموي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

وأعرب المهندس خالد بن سالم الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ على الدعم الكبير الذي تحظى به الشركة السعودية للكهرباء، والذي مكّنها من تحقيق إنجازات نوعية وتعزيز دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. كما ثمّن الغامدي التوجيهات والمتابعة المباشرة من لدن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز التي تشكّل ركيزة أساسية في مسيرة الشركة.

وعبر الغامدي عن شكره لمجلس إدارة الشركة على ثقتهم ودعمهم، مؤكداً أن هذه الثقة ستكون دافعاً لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات المشتركين والمساهمين.



وأضاف: «أتطلع مع زميلاتي وزملائي في الشركة السعودية للكهرباء إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك، نبني فيها على ما تحقق من نجاحات على الأصعدة كافة، لنواصل الوفاء بتطلعات أكثر من 11 مليون مشترك في ارجاء المملكة، عبر خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة. وسنعمل بعون الله على تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وزيادة مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، بما يرسّخ مكانتها شركةً وطنيةً رائدةً وركيزةً أساسيةً في منظومة الطاقة محليّاً وعالميّاً، وبما يعكس التزامنا بالابتكار وخدمة الوطن والمواطن».

يُذكر أن المهندس الغامدي يُعد من الكفاءات الوطنية المميزة، إذ شغل عدداً من المناصب القيادية في الشركة، من أبرزها: نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية، ونائب رئيس إدارة المخاطر والالتزام المكلّف، وكبير المهندسين بين عامي 2022 و2023، إضافة إلى منصب نائب الرئيس الأول لتقنية المعلومات والتحول الرقمي، وقاد تنفيذ استراتيجيات وبرامج على مستوى الشركة.