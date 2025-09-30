68 نقطة صعود الأسهم.. التداولات 7.8 مليار ريال

ارتفاع «نمو»

صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 68.79 نقطة، ليصل إلى مستوى 11502.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 394 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 83 شركة.وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وكيان السعودية، ويو سي آي سي، والعبيكان للزجاج، وتشب، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات السيف غاليري، ومبكو، والأبحاث والإعلام، وريدان، وأنابيب الشرق، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.65% و3.45%.وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وSTC هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو، اليوم، مرتفعًا بمقدار 45.12 نقطة، ليصل إلى مستوى 25472.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.