للمرة الأولى.. مشتريات الأجانب في الأسهم تتجاوز المحليين

استحوذ المستثمرون الأجانب من خارج الخليج على نحو 48.98% من إجمالي عمليات الشراء في سوق الأسهم السعودية الرئيسية خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر الجاري، وهو أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، متجاوزة نصيب المستثمرين السعوديين من إجمالي المشتريات لأول مرة بعد أن بلغت نسبتهم 48.6%، وفق بيانات «تداول السعودية».
وجاءت الارتفاعات القياسية في تداولات المستثمرين الأجانب بعد أنباء عن توجه الجهات التنظيمية للسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم في الشركات المحلية.
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية الأسبوع الماضي نحو 19.275 مليار ريال، مقارنة بإجمالي مشتريات للمستثمرين السعوديين نحو 19.127 مليار ريال.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات قياسي خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 5.829 مليار ريال، وسجل المستثمرون السعوديون صافي مبيعات نحو 6.05 مليار ريال. وبلغ إجمالي المشتريات في السوق الرئيسية نحو 39.35 مليار ريال الأسبوع الماضي.
حصص أغلبية
وجاءت الارتفاعات القياسية في تداولات المستثمرين الأجانب بعد أنباء عن توجه الجهات التنظيمية للسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم في الشركات المحلية.
مشتريات قياسية
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية الأسبوع الماضي نحو 19.275 مليار ريال، مقارنة بإجمالي مشتريات للمستثمرين السعوديين نحو 19.127 مليار ريال.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات قياسي خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 5.829 مليار ريال، وسجل المستثمرون السعوديون صافي مبيعات نحو 6.05 مليار ريال. وبلغ إجمالي المشتريات في السوق الرئيسية نحو 39.35 مليار ريال الأسبوع الماضي.