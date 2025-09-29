الأسهم تقفز 204 نقاط.. المؤشر فوق 11434

الأكثر نشاطاً

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 204.64 نقطة، ليصل إلى مستوى 11434.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 350 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 205 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 46 شركة.وكانت أسهم شركات أنابيب الشرق، ومحطة البناء، والعقارية، ودار المعدات، ونايس ون، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وسدافكو، ورتال، والعبيكان للزجاج، وتشب، الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.32% و2.60%.وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، والإنماء، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وSTC هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا بمقدار 28.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 25427.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 46 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 9 ملايين سهم.