«ساما»: اعتماد «هوية زائر» لفتح الحساب البنكي

تطورات تنظيمية

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» اعتماد وثيقة «هوية زائر» عند فتح الحساب البنكي لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المحدثة.ويعتبر توجيه البنك المركزي السعودي باعتماد «هوية زائر» مُمكناً للبنوك والمصارف لفتح الحسابات البنكية لشرائح جديدة من العملاء، وتحسين تجربة الزائرين للخدمات البنكية المقدمة لهم أثناء وجودهم داخل المملكة.وتصدر وزارة الداخلية هذه الهوية كإثبات رسمي لزائري المملكة العربية السعودية، ويمكن التحقق من صحتها واستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة.ويأتي تحديث البنك المركزي السعودي قواعد الحسابات البنكية ضمن سلسلة من تحديثات دورية على هذه القواعد؛ للمواءمة مع التطورات التنظيمية، وتسهيلاً لإجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها، وتعزيزاً لمبدأ الشمول المالي، إلى جانب دعم مبادرات التحول الرقمي في الخدمات البنكية، وتحسين تجربة العميل.