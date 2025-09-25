«الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 30.4% في يوليو الماضي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها لشهر يوليو 2025، وأوضحت فيه أن الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) سجلت ارتفاعًا بنسبة 30.4% مقارنة بشهر يوليو 2024، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنفس النسبة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 111.3% وارتفاع في فئة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 209.6%.

ارتفاع الصادرات السلعية وتراجع الواردات

وأشار التقرير إلى أن الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 7.8% عن يوليو 2024، إلا أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي انخفضت من 72.8% في يوليو 2024 إلى 67.1% في يوليو 2025، بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.

كما ارتفع الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 53.4% عن شهر يوليو 2024، في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات بنسبة 2.5% عن الفترة نفسها. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات إلى 44.6%، مقارنة بـ 33.4% في يوليو 2024، مدفوعة بارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30.4% مقابل انخفاض الواردات بنسبة 2.5%.

السلع المصدرة والمستوردة

وذكر التقرير أن «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها» تعد من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت بنسبة 191.1% عن شهر يوليو 2024، وشكلت 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تليها «منتجات الصناعات الكيماوية» بنسبة 19.6%، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بشكل عام بنسبة 0.9% عن شهر يوليو 2024.

في المقابل، كانت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» أيضًا من أهم السلع المستوردة، حيث شكّلت 11.7% من إجمالي الواردات وارتفعت بنسبة 29.9% عن يوليو 2024، تلتها «معدات النقل وأجزاؤها» بنسبة 13.2%، والتي انخفضت بنسبة 9.6% عن الفترة نفسها.

الصين الوجهة الرئيسية

وأكد التقرير أن الصين تعد الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، حيث شكّلت 14.0% من إجمالي الصادرات في يوليو 2025، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.6%، ثم الهند بنسبة 9.4%. كما جاءت كوريا الجنوبية، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، ومالطا، وبولندا، وتركيا ضمن أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى هذه الدول العشر ما نسبته 65.7% من إجمالي الصادرات.

كما احتلت الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة، حيث شكّلت 25.8% من إجمالي الواردات في يوليو 2025، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.0%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.4%. وجاءت الهند، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، وسويسرا ضمن أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 64.3% من إجمالي الواردات.

أهم المنافذ الجمركية

تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام قائمة أهم المنافذ الجمركية، حيث عبرت منه 26.1% من واردات المملكة في يوليو 2025، تليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.4%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 11.2%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.7%. وقد شكّلت هذه المنافذ الخمسة ما نسبته 78.2% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.