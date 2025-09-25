تابعوا عكاظ على
Google News Account
«التجارة»: 14,164 زيارة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط تخفيضات اليوم الوطني الـ95
«التجارة»: 14,164 زيارة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط تخفيضات اليوم الوطني الـ95
«التجارة»: 14,164 زيارة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط تخفيضات اليوم الوطني الـ95
تابعوا عكاظ على
Google News Account

نفذت وزارة التجارة 14,164 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في مناطق المملكة كافة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ95.

وتحققت الوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.

كما حررت الفرق الرقابية للوزارة 348 مخالفة بيع فورية بحق المنشآت المخالفة وفقاً لأنظمة حماية المستهلك.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح «الباركود» الظاهر في الترخيص للاطلاع على البيانات المتعلق بالتخفيضات كافة، التي تشمل نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة.

أخبار ذات صلة
 
أحمد عيسى: مكتبنا الجديد في الرياض يجسد التزام كلاوديرا بدفع مسيرة التحوّل الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية
أحمد عيسى: مكتبنا الجديد في الرياض يجسد التزام كلاوديرا بدفع مسيرة التحوّل الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية
وزير الصناعة يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون في الصناعات المتقدمة
وزير الصناعة يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون في الصناعات المتقدمة