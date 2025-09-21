4.8 % صعود للقيمة السوقية للأسهم السعودية

ارتفاع المؤشر

أفضل أداء

أعلنت السوق المالية السعودية «تداول»، التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقاً للسلوك الاستثماري.وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9,059.80 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر 2025، بارتفاع بلغت نسبته 4.8% وبقيمة بلغت 414.73 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.أما قيمة ملكية المستثمر الأجنبي فقد شكّلت ما نسبته 4.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 18 سبتمبر 2025.وعلى صعيد التداولات، واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسية ارتفاعه بنسبة 0.3%، ليستمر صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم سهم أرامكو السعودية الذي قفز 1.9%، وسهم شركة معادن الذي سجل أعلى إغلاق يومي منذ إدراج الشركة في يوليو 2008، عند 58 ريالاً.وصعد مؤشر السوق بمقدار 27.99 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,808.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال.وبين محللون ماليون نجاح المؤشر في اختراق مستوى 10,800 نقطة والثبات فوقه، وأن المستهدف التالي سيكون 11,000 نقطة ما لم تطرأ تطورات أو أحداث غير متوقعة قد تؤثر على أداء السوق.وأوضحوا أن مكاسب السوق خلال الأسبوع الماضي جاءت بدعم من صعود سهم أرامكو، الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له في العامين الماضيين، إضافة إلى القطاع البنكي، خصوصاً البنوك التي تعتمد على خدمات الأفراد مثل مصرف الراجحي، وكذلك الشركات ذات المديونية العالية مثل أرامكو، والكهرباء، والمراعي، وقطاع البتروكيماويات، التي استفادت من تراجع أسعار الفائدة.وأفادوا أن خفض أسعار الفائدة، إلى جانب التوقعات بخفضين إضافيين خلال العام الحالي، كان له أثر إيجابي على السوق؛ ما دفع المؤشر لتجاوز مستويات 10,800 نقطة.وعلى صعيد التداولات، بلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 272 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 76 شركة.