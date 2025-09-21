الفالح إلى اليابان لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة

طاولات مستديرة

مصالح ثنائية

يرأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وفدا رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص، في زيارة رسمية إلى اليابان، خلال الفترة 22-24 سبتمبر 2025 يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين، وكبرى شركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز وتطوير الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، بالتركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.وستشمل الزيارة انعقاد الاجتماع الوزاري الثامن للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو لمراجعة التقدم المُحرز، وتحديث المبادرات السابقة ومتابعة تقدمها، والاتفاق على مجالات جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.كما سيرأس الوزير الفالح احتفالات جناح المملكة العربية السعودية في «إكسبو أوساكا» بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، وسيقوم بجولة على عدد من الأجنحة والمعرض الدولي.وعلى هامش الزيارة الرسمية، ستُنظم عدة اجتماعات طاولات مستديرة سعودية يابانية رفيعة المستوى، مع عددٍ من كبار المسؤولين وشركات رائدة من كلا الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لمناقشة فرص الاستثمار والشراكات الجديدة.وسيُعقد أثناء الزيارة منتدى الاستثمار السعودي الياباني الأكبر من نوعه في مدينة أوساكا، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 1500 شخص من مختلف القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للبلدين الصديقين.يذكر أن هذه الزيارة في إطار «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، التي وقّعها البلدان خلال الزيارة التاريخية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى اليابان في 2016، لخدمة المصالح الثنائية في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والأمن، والثقافة، عبر مزج الفرص المتوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، وإستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة، والوصول إلى الأسواق الخارجية.