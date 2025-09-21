صعود رابع للمؤشر.. هل تخترق الأسهم مستويات 11000 نقطة؟

الأسهم المتداولة

واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسية ارتفاعه بنسبة 0.3%، ليستمر صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم سهم أرامكو السعودية الذي قفز 1.9%، وسهم شركة معادن الذي سجل أعلى إغلاق يومي منذ إدراج الشركة في يوليو 2008، عند 58 ريالاً.وصعد مؤشر السوق بمقدار 27.99 نقطة، ليصل إلى مستوى 10808.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال.وبين محللون ماليون نجاح المؤشر في اختراق مستوى 10800 نقطة والثبات فوقه، وأن المستهدف التالي سيكون 11000 نقطة ما لم تطرأ تطورات أو أحداث غير متوقعة قد تؤثر على أداء السوق.وأوضحوا أن مكاسب السوق خلال الأسبوع الماضي جاءت بدعم من صعود سهم أرامكو، الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له في العامين الماضيين، إضافة إلى القطاع البنكي، خصوصاً البنوك التي تعتمد على خدمات الأفراد مثل مصرف الراجحي، وكذلك الشركات ذات المديونية العالية مثل أرامكو، والكهرباء، والمراعي، وقطاع البتروكيماويات، والتي استفادت من تراجع أسعار الفائدة.وأفادوا أن خفض أسعار الفائدة، إلى جانب التوقعات بخفضين إضافيين خلال العام الحالي، كان له أثر إيجابي على السوق؛ ما دفع المؤشر لتجاوز مستويات 10800 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، بلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 272 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 76 شركة.



وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وأبو معطي، وميدغيلف للتأمين، وأنابيب الشرق، والعربية، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات دار الأركان، والعقارية، وثمار، والخدمات الأرضية، والأهلي ريت1، الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.84%.





الأكثر نشاطاً

كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والكيميائية، وأنابيب، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وSTC، والإنماء، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعا بمقدار 58.35 نقطة، ليصل إلى مستوى 25349.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.