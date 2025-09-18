انخفاض الذهب 1% عند التسوية وسط جني للأرباح وارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملاته اليوم (الخميس)، مع جني المستثمرين أرباح وصول المعدن النفيس إلى مستوى قياسي أمس (الأربعاء) بعد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة.أنهت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر التعاملات على انخفاض بنسبة 1% أو ما يعادل 39.5 دولار إلى 3678.30 دولار للأوقية.وتعرضت أسعار المعدن الأصفر لضغوط جراء ارتفاع مؤشر الدولار - الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية - بنسبة 0.50% إلى 97 نقطة.كما شهدت أسواق الذهب موجة من جني الأرباح بعد أن أثارت تصريحات رئيس الفيدرالي «جيروم باول» شكوكاً بشأن مسار التيسير النقدي، رغم تصويت أعضاء البنك أمس (الأربعاء)، لصالح خفض أسعار الفائدة لأول مرة في عام 2025.وحذّر «باول» من استمرار الضغوط التضخمية بالتزامن مع تدهور أوضاع سوق العمل، واصفاً خفض الفائدة الأخير بأنه إجراء وقائي لإدارة المخاطر.