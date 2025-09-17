وزير البلديات والإسكان يطلق وجهتَي جدة هايتس والوريف أحدث وجهات NHC في محافظة جدة

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أطلق وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وجهتَي الوريف وجدة هايتس، أحدث وجهات NHC في محافظة جدة وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـ NHC محمد البطي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ NHC أن وجهة «الوريف» أكبر وجهة عمرانية تطورها NHC في منطقة مكة المكرمة بقيمة استثمارية تبلغ أكثر من 9 مليارات، وتمتد على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع، موفرةً أكثر من 11 ألف وحدة سكنية متنوّعة، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية وتجارية وحدائق عامة تتجاوز مساحاتها 1.3 مليون متر مربع، مضيفاً أن القيمة الاستثمارية لوجهة «جدة هايتس» تتجاوز 7 مليارات ريال، وتصل مساحتها إلى 3.7 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية بتصاميم حديثة ومرافق متكاملة، حيث خُصص نصف مساحتها للمرافق والمسطحات الخضراء التي تزيد على 400 ألف متر مربع. وتتميز الوجهة بموقع إستراتيجي في قلب محافظة جدة بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة جدة الاقتصادية.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ NHC أن إطلاق وجهتَي جدة هايتس والوريف يأتي امتدادًا لجهود الشركة في تطوير وجهات عمرانية حديثة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وترفع نسبة التملك ضمن بيئات متكاملة، وأضاف: «ستنضم الوجهتين إلى محفظة مشاريعنا في جدة بقيمة استثمارية تقارب 52 مليار ريال، نطوّر بها مساحات تزيد على 29 مليون متر مربع».

وشهد الحفل توقيع 17 اتفاقية مع عدد من شركاء NHC من القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية وتنفيذ أعمال للبنية التحتية، من بينها 11 اتفاقية لتنفيذ مشاريع وحدات سكنية واتفاقية لتنفيذ أعمال البنية التحتية في وجهة جدة هايتس وخمس اتفاقيات لبناء مشاريع وحدات سكنية في وجهة الوريف.

ويمكن تسجيل الاهتمام فيهما والاطلاع على كافة التفاصيل من خلال زيارة موقع NHC الرسمي عبر الرابط التالي:

‏https://nhc.sa/ar/register-interest/alwareef/

يُذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، فيما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.