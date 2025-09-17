بالتعاون مع تحالف عالمي.. تدشين السوق الحرة على مساحة 8 آلاف م2 في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

دشنت، اليوم (الأربعاء)، شركة مطارات جدة مشروع السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة جي إيه إتش العربية الدولية للأسواق الحرة، وهو تحالف مشترك يضم كلا من شركة جبر هاينمان الألمانية، ومجموعة أسترا السعودية، والأسواق الحرة الأردنية، والتي تجمع بين الخبرات العالمية المتخصصة والحضور الإقليمي والمحلي.

وتمتد السوق الحرة الجديدة على مساحة إجمالية تتجاوز 8 آلاف متر مربع موزعة بين الصالة 1 والصالة الشمالية، لتقدم للمسافرين مزيجاً فريداً من الفخامة العالمية والأصالة المحلية. وتحتضن نحو 500 علامة تجارية عالمية عبر ما يزيد على 35 متجراً ومعرضاً، الأمر الذي يجعلها وجهة تسوق رائدة على مستوى مطارات المملكة.

علامات تجارية عالمية

وتضم السوق الحرة علامات تجارية عالمية ومحلية تقدم فئات متعددة تشمل: مستحضرات التجميل، الحلويات، الأغذية الفاخرة، منتجات التبغ، الهدايا التذكارية، الأزياء، الإكسسوارات والمجوهرات. كما تحتضن متاجر مستقلة لعلامات تجارية عالمية مرموقة مثل لونشامب، ومايكل كورس، وسواروفسكي، وبوس، ورالف لورين، ولاكوست وغيرها.

ولضمان انعكاس الهوية المحلية، تم تجهيز سوق مستوحاة من الطابع العربي والمحلي، تحتوي على منتجات محلية مثل الشوكولاتة، والتمور، والمكسرات وسجادات الصلاة. ولم تقتصر اللمسة المحلية على ذلك، بل امتدت لتشمل فئة العطور عبر علامات سعودية مثل بُقشان، سهاري، مسك، ألماس، غلاتي، ويبرز ضمن العروض الحصرية مجموعة «عطور جدة» المكونة من ثلاثة عطور تم ابتكارها من خبير عطور خصيصاً للسوق الحرة لتعكس روح المنطقة وأصالتها.

إلى جانب التجارب التقليدية، حيث تقدم السوق الحرة بعداً رقمياً حديثاً عبر الأرفف الرقمية لعرض الأسعار، إضافة إلى مكاتب الخدمة الذاتية بجانب مكاتب الدفع التقليدية، مما يتيح مرونة أكبر للمسافرين. كما توفر السوق ألعاباً تفاعلية داخل المتاجر، وركناً خاصاً لالتقاط الصور تحت عنوان «ذكريات جدة».

تجربة سفر فريدة

وقال المهندس مازن جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة: «يسعدنا أن نرحب بالمسافرين في السوق الحرة، والتي تعكس مكانة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وتوفر تجربة سفر فريدة لاتنسى».

وأضاف، «تستهدف السوق الحرة الجديدة خيارات تسوق استثنائية وتعزيز الخدمات المتوفرة للمسافرين في المطار، وستسهم دون شك في زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والفتيات السعوديات لمواكبة الإستراتيجية الوطنية للطيران المتوافقة مع رؤية السعودية 2030».

واستطرد، «تحقق هذا النجاح بفضل التعاون الوثيق مع شريكنا شركة جي إيه اتش العربية الدولية للأسواق الحرة، وبفضل دعم شركاء النجاح من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة».

تجربة تسوق استثنائية

وقال سايمون فورد، الرئيس التنفيذي لشركة جي إيه اتش العربية الدولية للأسواق الحرة، «نلتزم بتقديم تجربة تسوق استثنائية، تعكس تفرّد مطار الملك عبدالعزيز الدولي من خلال تحقيق التوازن المثالي بين المعايير العالمية والثقافة المحلية، وما أنجزناه هنا عبر تطوير السوق الحرة يُجسّد بشكل قوي قيم التعاون والرؤية المشتركة».

وأضاف: «أود أن أعبر عن امتناني العميق لشركة مطارات جدة وكافة الشركاء، الذين جعلوا من هذا الإنجاز نجاحًا استثنائيًا».

عن مطارات جدة (JEDCO)

وتأسست شركة مطارات جدة في عام 2022 كجزء من برنامج خصخصة قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، مع مهمة رفع معايير إدارة وتشغيل المطارات. اليوم، تدير مطارات جدة بفخر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين والذي بلغ ترتيبه الـ 44 بين مطارات في العالم ومعترف بها من قِبل سكاي تراكس كأفضل خامس مطار في منطقة الشرق الأوسط. تهتم الشركة بثقافة الترحيب، وهي رؤية تحتضن جميع المسافرين وأصحاب المصلحة وتعكس قيم المملكة في الضيافة والترحيب. وتستند جزء من إستراتيجية الشركة على إقامة شراكات دائمة مع الموظفين والمستثمرين والشركاء المحليين والعالميين، لخلق بيئة ديناميكية تدفع عجلة الابتكار وتفتح فرصاً جديدة. ومن خلال خطوط أعمالها، تلعب الشركة دوراً محورياً في تطوير قطاع الطيران السعودي وتعزيز مكانته كمركز عالمي للربط الجوي، مع الاستمرار في تقديم أعلى معايير الخدمة والرعاية للملايين من المسافرين، بما في ذلك الحجاج والمعتمرين.